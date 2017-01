'Seriemoordenaar Charles Manson overgebracht naar ziekenhuis'

Manson (82) zou ernstig ziek zijn volgens de LA Times.

Manson was een sekteleider en zit een levenslange gevangenisstraf uit voor een zevental moorden die zijn volgelingen pleegden in 1969. Sinds 1971 zit Manson in de gevangenis.

Onder de slachtoffers was Sharon Tate, de vrouw van regisseur Roman Polanski. Manson werd in eerste instantie ter dood veroordeeld. Later werd dit door de rechtbank omgezet naar een levenslange celstraf omdat de doodstraf volgens het Californische hooggerechtshof niet in lijn zou zijn met de grondwet van de Verenigde Staten.