Republikeinen zien af van plan ethische commissie aan banden te leggen

De onafhankelijke commissie werd opgericht in 2008, na enkele corruptieschandalen waarbij politici uit het Huis van Afgevaardigden tot celstraffen werden veroordeeld.

Donald Trump bekritiseerde het plan, net als sommige prominente Republikeinen, veel Democraten en actiegroepen.

Zij benadrukken dat het voorstel haaks staat op de beloftes van openheid en afrekenen met vriendjespolitiek, twee zaken waar Donald Trump op hamerde in zijn campagne tegen Hillary Clinton.

Belangenverstrengeling

Tijdens een interne stemming besloot de fractie, tegen het advies van de Republikeinse leiders in, de onafhankelijke commissie onder te brengen bij de commissie die onder verantwoordelijkheid van de leden van het Huis van Afgevaardigden zelf valt.

Dit betekent in de praktijk dat er geen onafhankelijk orgaan meer is dat, los van de politici zelf, onderzoek kan verrichten naar mogelijke fraude of ethische problemen binnen het lagerhuis.

De onafhankelijke commissie kan onderzoek instellen op basis van berichten in de media over belangenverstrengeling of fraude. Ook kunnen verdachten worden gehoord zonder toestemming van het Huis van Afgevaardigden en moeten de onderzoeken van de onafhankelijke commissie openbaar worden gemaakt.