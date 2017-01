Honderd huizen verwoest door brand in Chileense havenstad Valparaiso

Negentien mensen raakten lichtgewond, een groot deel van hen heeft last van ademhalingsproblemen. Dat zei de Chileense minister van Binnenlandse Zaken Mahmud Aleuy maandag.

Het is niet bekend wat de brand veroorzaakte. De stroom werd uit voorzorg een tijd afgesloten, maar is inmiddels weer hersteld. De brand ontstond in een van de bossen op de heuvels en verspreidde zich door hoge temperaturen en harde wind snel.

Tientallen brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Op foto's op sociale media zijn hoge rookpluimen te zien.

Droogte

Door droogte in Centraal-Chili ging een recordaantal bossen in vlammen op afgelopen jaar. Hoofdstad Santiago ligt op zo'n 100 kilometer van Valparaiso.

In Valparaiso wonen ongeveer 285.000 mensen. Doordat een groot deel van de huizen op bergen is gebouwd tussen de bomen, zijn deze extra gevoelig voor bosbranden. Bij bosbranden in 2014 vielen dertien doden. In 2015 moesten ook al duizenden mensen hun huis verlaten door bosbranden.