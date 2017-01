Turkije intensiveert klopjacht op schutter aanslag nachtclub

De dader van de schietpartij is nog altijd op vrije voeten. Vice-premier Kurtulmus zegt dat autoriteiten vingerafdrukken en een omschrijving van de schutter hebben, meldt BBC. Het kan volgens hem niet lang meer duren voordat hij geïdentificeerd wordt.

De schutter verkleedde zich mogelijk in de chaos voordat hij vluchtte, berichtten Turkse media. IS eiste de aanslag maandag op.

Volgens Turkse media vermoedt de politie dat het gaat om een man van rond de 25 jaar oud uit Centraal-Azië, mogelijk uit Kirgizië, Oezbekistan of het noordwesten van China. Ook wordt onderzocht of de dader van dezelfde terreurcel deel uitmaakt als de terroristen die een aanslag pleegden op het vliegveld van Istanbul in juni vorig jaar. Bij die aanslag vielen toen 41 doden.

De Turkse politie heeft inmiddels een foto vrijgegeven van de hoofdverdachte.

Foto vrijgegeven door de Turkse politie

Reina

De nog onbekende schutter opende even na middernacht het vuur op bezoekers van een nieuwjaarsfeest in de Reina Club in de wijk Ortakoy, langs de Bosporus. Hij arriveerde per taxi. Voordat hij de club binnenging schoot hij eerst een politieagent en een bezoeker van het feest buiten dood.

Bij de aanslag kwamen 39 mensen om het leven. Nog eens 65 raakten gewond. In de club waren op dat moment tussen de zeshonderd en zevenhonderd mensen aanwezig.

Nationaliteiten

Op één slachtoffer na zijn inmiddels alle slachtoffers geïdentificeerd.

Het gaat om slachtoffers uit Turkije (11), Saudi-Arabië (7), Irak (3), Libanon (3), Jordanië (2), India (2), Marokko (2) en één uit Duitsland, Syrië, Israël, Frankrijk, Tunesië, België, Koeweit, Canada en Rusland. De Reina nachtclub is een populaire uitgaansgelegenheid onder toeristen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet zondagmiddag aan NU.nl weten dat er voor zover bekend geen Nederlanders onder de slachtoffers zijn.