Agenten gedood bij zelfmoordaanslagen op politiebureau's Irak

Volgens de veiligheidsdiensten zijn daardoor ten minste zeven agenten om het leven gekomen.

Zeker twee daders bliezen zich op. Hoeveel extremistische militanten betrokken waren bij de actie is onduidelijk. Het schieten ging nog geruime tijd door. In Samarra is een avondklok ingesteld wegens de aanhoudende confrontaties tussen bewakingstroepen en zwaarbewapende opstandelingen.

Het oplaaien van het verzet heeft vermoedelijk te maken met de belegering van Mosul, het laatste IS-bolwerk in Irak.

Bomaanslagen

Eerder op de dag werd ook de Iraakse hoofdstad weer opgeschrikt door een vergelijkbare terreurdaden. Een nog onbekend persoon bracht in de overwegend sjiitische wijk Sadr City zijn auto tot ontploffing.

Er vielen zeker 35 doden, arbeiders maar ook enkele politiemensen. In drie dagen tijd zijn er door bomaanslagen, in enkele gevallen geclaimd door Islamitische Staat, al meer dan zestig mensen om het leven gebracht in Bagdad.