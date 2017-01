Zeker zestig doden bij rellen in Braziliaanse gevangenis

Sérgio Fontes, de minister van Veiligheid van de deelstaat Amazonas, meldt aan Globo TV dat hij vreest dat het dodental zal oplopen.

De gevangenisopstand in de Anísio Jobim-gevangenis begon zondag door een conflict tussen twee rivaliserende drugsbendes.

De misdadigers gingen bruut te werk en volgens bronnen in het forensisch instituut in Manaus, zijn talrijke lichaamsdelen uit het gevangeniscomplex gebracht die geïdentificeerd moeten worden, zoals veertig hoofden.

Ontsnapt

De strijd zou zijn losgebarsten nadat enkele gevangen waren ontsnapt. Twee criminele bendes, de Primeiro Comando da Capital (PCC) en de Família do Norte, beschoten elkaar zondag en gijzelden twaalf bewakers.

De opstand was na ruim vijftien uur voorbij en alle bewakers die in gijzeling waren genomen, zijn volgens Fontes vrijgelaten.

Lichamen

Volgens de lokale krant Em Tempo werden enkele lichamen over de gevangenismuur heen gegooid. Omdat de lichamen van slachtoffers zo zijn toegetakeld, is het moeilijk vast te stellen hoeveel doden er precies zijn gevallen.

Het is niet duidelijk hoe veel van de ongeveer 1.225 gevangenen in de chaos hebben weten te ontsnappen. Sommige media spreken van meer dan 130.

Verkrachting

Onder de doden zijn mannen die veroordeeld zijn voor verkrachting. Een ex-politieman die vastzat is in zijn cel verbrand.

De meeste slachtoffers zijn echter waarschijnlijk leden van de PCC. De FDN heeft banden met de drugsbende Comando Vermelho (Rood Commando) uit Rio de Janeiro.

Buurlanden

De wortels van de grootste bendes in Brazilië, Comando Vermelho en PCC, liggen in de overbevolkte gevangenissen waar ze ooit ontstonden. Ze zijn nu in vrijwel heel het land en enkele buurlanden actief.

Alles wijst er echter op dat dit de bloedigste gevangenisopstand in het land is sinds die in 1992 in de penitentiaire inrichting Carandiru in de deelstaat São Paulo. Toen kwamen 111 mensen om.

Internationaal is scherpe kritiek op het gevangenissysteem in Brazilië. Veel gevangenissen zijn overvol en dodelijke rellen breken regelmatig uit.