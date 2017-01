Lege trein rijdt weg zonder machinist en ontspoort in België

''De trein is ontsnapt uit de parkeerplaats in Vorst'', bevestigde een woordvoerder van vervoerder NMBS tegenover Het Nieuwsblad. ''Het ging om een trein waaraan nog een andere wagon vasthing. Enkele honderden meters verder is de eerste trein ontspoord.''

Het is nog onduidelijk hoe de trein zomaar kon wegrijden. Volgens de Waalse spoorwegvakbond CGSP liet de noodrem het afweten. De bond noemt dat ''volslagen abnormaal''. De trein had drie kwartier later vol passagiers moeten zitten.

Bij de ontsporing raakte niemand gewond. Ook was er volgens de NMBS vrijwel geen hinder voor het treinverkeer. De vervoerder probeert de gekantelde wagons weer recht te trekken.