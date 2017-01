Tientallen doden na aanslag in Bagdad

De verantwoordelijkheid is vooralsnog niet opgeëist.

Bagdad werd zaterdag al opgeschrikt door drie aanslagen waarbij zeker 29 mensen om het leven kwamen.

Terreurgroep Islamitische Staat pleegt regelmatig aanslagen op burgerdoelen in Irak, waar het is verwikkeld in een hevige strijd met regeringstroepen en hun bondgenoten.

Hollande

De Franse president François Hollande is in Irak voor een bezoek aan Franse troepen. Hij liet weten dat de wederopbouw van Irak een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van aanslagen in het Westen.

''Iedere bijdrage aan de wederopbouw van Irak is een nieuwe stap richting het voorkomen van aanslagen van Daesh op ons eigen grondgebied'', zei Hollande, die de Arabische aanduiding voor IS gebruikte. Hij zei tegen de Franse militairen te hopen op ''een jaar van overwinningen op het terrorisme''.

De socialistische president werd de afgelopen jaren herhaaldelijk geconfronteerd met terreuraanslagen in Frankrijk. Hollande reist volgens functionarissen door naar de Koerdische stad Erbil, waar Frankrijk tientallen tonnen aan humanitaire hulpgoederen zal afleveren.