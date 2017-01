Opnieuw problemen door zware smog in China

Op de eerste dag van het nieuwe jaar liep de concentratie van gevaarlijk fijnstof in hoofdstad Peking op tot 24 keer het niveau dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gezien als veilig.

Boven de havenstad Tianjin blijft de giftige smog nog zeker de rest van de week hangen. De wegen rondom de miljoenenstad zijn afgesloten, omdat rijden vanwege het beperkte zicht te gevaarlijk is.

Op vrijdag en zaterdag werd code rood in vierentwintig steden afgekondigd, de hoogste waarschuwingscode. Voor 21 andere steden geldt nog steeds code oranje, meldt The Guardian.

Voor miljoenen inwoners kan de smog leiden tot ademhalingsproblemen, verergering van hart- en longziekten en bij hartpatiënten tot voortijdig overlijden. Inwoners wordt aangeraden om zich zo min mogelijk in te spannen en binnen te blijven.

Fabrieken

Smog is al lange tijd een groot probleem in China. Vooral in de winter, als de kolenkachels veel stoken en er weinig wind staat, hangt er een zware laag smog boven grote steden. China probeert sinds 2014 de smog aan te pakken, maar heeft nog geen blijvende oplossing voor het probleem gevonden.

Eerder deze maand ging hoofdstad Peking over tot het sluiten van twaalfhonderd fabrieken in de omgeving van de hoofdstad. Zevenhonderd fabrieken krijgen de opdracht hun productie in te perken. Vijfhonderd andere fabrieken moeten helemaal met hun werkzaamheden stoppen.

Ook in december gaf de milieubeschermingsautoriteit al een waarschuwing af vanwege de smog.