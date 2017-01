Burundese minister doodgeschoten in hoofdstad Bujumbara

Emmanuel Niyonkuru (54) werd even na middernacht vermoord toen hij op weg was naar zijn huis, meldt een woordvoerder van de politie. Een vrouw is aangehouden. Het motief is nog niet bekend.

De moord komt na een aantal maanden van rust in het politiek instabiele land.

De onrust brak in april 2015 uit toen de zittend autoritaire president Nkurunziza zich verkiesbaar stelde voor een derde termijn, terwijl een president maar twee termijnen mag dienen. In reactie hierop ontstonden er rellen in en rondom de hoofdstad. Zo'n 500 mensen zijn sinds de onrusten gedood en 300.000 inwoners zijn het land ontvlucht.