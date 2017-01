New York trapt 2017 af met miljoen bezoekers op Times Square

Tienduizenden mensen verzamelden zich zaterdag al vroeg bij het evenement op Times Square. In totaal waren er ruim een miljoen mensen op de been in de straten rondom Times Square.

Dit jaar werden extra veiligheidsmaatregelen genomen. New York plaatste grote trucks met zand rondom de festiviteiten om het gebied af te sluiten. Zeker zevenduizend agenten zijn op de been. Het is niet de eerste keer dat Amerika zandtrucks inzet tijdens evenementen. De maatregel werd ook ingezet in november tijdens een parade voor Thanksgiving.

Vertrekkend secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon was ook aanwezig bij het aftelmoment. Er waren optredens van Rachel Platten, Mariah Carey en Gavin DeGraw.

Trump

De aankomend president Donald Trump, die op 20 januari wordt geïnaugureerd, plaatste zijn nieuwjaarswens eerder zaterdag op Twitter. "Gelukkig nieuwjaar iedereen, ook mijn vijanden en zij die het tegen me hebben opgenomen en hard hebben verloren zodat ze nu niet meer weten wat ze moeten doen. Liefde."

Zijn groet werd op Twitter met veel kritiek onthaald.