Zeker 39 doden en veel gewonden bij aanslag op nachtclub Istanbul

De gouverneur van Istanbul beschouwt de aanval als een terroristische aanslag.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn zestien buitenlanders, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Inmiddels zijn 21 slachtoffers geïdentificeerd.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de Turkse autoriteiten. Vooralsnog heeft het ministerie geen aanwijzingen dat zich onder de slachtoffers ook Nederlanders bevinden, meldt een woordvoerder aan NU.nl. Later in de ochtend komen de Turkse autoriteiten met een officiële lijst met slachtoffers.

Bosporus

Zeker één schutter opende 's nachts het vuur op bezoekers van een nieuwjaarsfeest in de Reina Club in de wijk Ortakoy, langs de Bosporus. In de club waren op dat moment tussen de vijfhonderd en zeshonderd mensen aanwezig. Sommige bezoekers sprongen in het water om aan de kogels te ontkomen. Zij werden later door de politie gered.

De aanvaller schoot kort na middernacht een politieagent, die de club beveiligde, dood. Daarna opende hij het vuur op willekeurige gasten. Getuigen melden dat hij was verkleed als kerstman.

Klopjacht

Er is veel onduidelijk over wat er met de schutter is gebeurd en of hij alleen handelde. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er zondagochtend (lokale tijd) een klopjacht is begonnen naar een schutter. Een groot deel van de omgeving rondom de nachtclub is afgesloten.

The Guardian meldt dat er één schutter is gedood door de politie, maar dat is niet officieel bevestigd. Meerdere Turkse media melden op basis van ooggetuigen dat er meerdere schutters waren.

Reina is een van de grootste en bekendste nachtclubs van Istanbul en populair onder buitenlandse toeristen. De aanslag is nog niet opgeëist.

Agenten

In 2016 was Turkije meerdere keren doelwit van terroristische aanslagen. Zo'n 17.000 agenten waren tijdens de jaarwisseling op de been om de verschillende activiteiten te beveiligen.

President Recep Tayyip Erdogan heeft zijn medeleven betuigd en nogmaals benadrukt dat Turkije er alles aan zal doen om aanvallen van terreurgroepen te stoppen.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft zijn condoleances overgebracht en hulp aangeboden. De Amerikaanse ambassade waarschuwt Amerikanen uit de buurt te blijven van de club.