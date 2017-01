Zeker 35 doden en veel gewonden bij aanval op nachtclub Istanbul

Dat bevestigt de gouverneur van Istanbul. Hij beschouwt de aanval als een terroristische aanslag.

Een schutter opende 's nachts het vuur op bezoekers van een nieuwjaarsfeest in de Reina Club in de wijk Ortakoy, langs de rivier de Bosporus. In de club waren op dat moment tussen de 500 en 600 mensen aanwezig.

De aanvaller schoot eerst een politieagent en een voorbijganger dood, voordat hij in de club willekeurig op gasten begon te schieten. De schutter was volgens getuigen verkleed als kerstman. Het is onduidelijk wat er met de schutter is gebeurd. Volgens Turkse media is het niet duidelijk of de schutter alleen handelde.

Er is een grote politiemacht bij de club aanwezig. Er wordt onder meer gezocht naar explosieven in het pand.

Reina is een van de bekendste nachtclubs van Istanbul. De club is populair onder toeristen.