Zeker 35 doden en veel gewonden bij aanslag op nachtclub Istanbul

De gouverneur van Istanbul beschouwt de aanval als een terroristische aanslag.

Een schutter opende 's nachts het vuur op bezoekers van een nieuwjaarsfeest in de Reina Club in de wijk Ortakoy, langs de Bosporus. In de club waren op dat moment tussen de 500 en 600 mensen aanwezig. Sommige bezoekers sprongen in het water om aan de kogels te ontkomen. Zij werden later door de politie gered.

De aanvaller schoot kort na middernacht een politieagent, die de club beveiligde, en een voorbijganger dood. Daarna opende hij het vuur op willekeurige gasten. Getuigen melden dat hij was verkleed als kerstman.

Er is veel onduidelijk wat er met de schutter is gebeurd. The Guardian meldt op basis van autoriteiten dat de schutter is gedood door de politie. Meerdere Turkse media melden op basis van ooggetuigen dat er meerdere schutters waren.

Reina is een van de grootste en bekendste nachtclubs van Istanbul en populair onder buitenlandse toeristen. De aanslag is nog niet opgeëist.

Agenten

In 2016 was Turkije meerdere keren doelwit van terroristische aanslagen. Zo'n 17.000 agenten waren tijdens de jaarwisseling op de been om de verschillende activiteiten te beveiligen.

President Recep Tayyip Erdogan heeft zijn medeleven betuigd. De Amerikaanse president Barack Obama heeft zijn condoleances geuit en hulp aangeboden. De Amerikaanse ambassade waarschuwt Amerikanen uit de buurt te blijven van de club.

Over de nationaliteiten van de slachtoffers is nog niets bekend.