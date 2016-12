Meerdere gewonden bij aanval op nachtclub Istanbul

Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Turkse media maken melding van twee schutters, die rond middernacht het vuur openden op bezoekers van de Reina Club.

De nachtclub ligt in de wijk Ortakoy. Een schutter zou zich om 00.30 uur (Nederlandse tijd) zich nog in het pand bevinden. Er is een grote politiemacht bij de club aanwezig. Het is onduidelijk of er dodelijke slachtoffers zijn.

Dit bericht wordt aangevuld