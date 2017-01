Franse president Hollande waarschuwt tegen nationalisme

"Er zijn perioden in de geschiedenis waarin alles dramatisch kan veranderen. Wij verkeren in zo'n periode", zei Hollande. "Hoe kunnen wij ons ons land voorstellen, opgekruld achter muren, gereduceerd tot zijn interne markt, terugkerend naar zijn nationale munt en, daarbovenop, onderscheid makend tussen zijn eigen kinderen op grond van hun afkomst?"

Zonder Marine Le Pen en het Front National direct te noemen, stipte Hollande het besluit van Britse kiezers om de Europese Unie te verlaten en de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten aan als gebeurtenissen die tonen dat democratie, vrijheid en vrede "kwetsbaar en omkeerbaar" zijn.

Donald Trump

Le Pen verwierp de kritiek van Hollande. "Wie van isolatie spreekt over een project dat juist in de stroom van de geschiedenis past, na de brexit en de verkiezing van Donald Trump, heeft duidelijk niets begrepen van de evolutie van de wereld en de diepere aspiraties van de mensen."

President François Hollande van Frankrijk reist maandag naar Irak om een saluut te brengen aan de Franse militairen die daar in een internationale coalitie strijden tegen de groep Islamitische Staat. Dat heeft hij zaterdag gezegd in een eindejaarsboodschap

"Wij zijn nog niet klaar met de gesel van terrorisme. Wij moeten er tegen blijven vechten", zei Hollande. "Dat is de reden voor onze militaire operaties in het buitenland, in Mali, in Syrië, in Irak."