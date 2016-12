Veel doden en gewonden na explosies op markt Bagdad

Volgens de Iraakse politie en aanwezige hulpdiensten zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen. Minstens vijftig anderen raakten gewond.

De aanslagen is opgeëist door Islamitische Staat, de terreurgroep valt met regelmaat burgerdoelen aan in Bagdad.

De bommen gingen af op een drukbezochte markt in Al-Sinek in het centrum van Bagdad. Eén explosie werd veroorzaakt door een zelfmoordterrorist, de andere door een bom. Dat meldt het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de politie vonden de explosies plaats tijdens de ochtendspits in de buurt van winkels voor auto-onderdelen.

Mosul

Bagdad en omstreken zijn vaker het toneel van bomaanslagen. In oktober kwamen ruim vijftig mensen om bij verschillende explosies in de stad. De meeste slachtoffers vielen in een eettent aan een drukke straat, waar een zelfmoordterrorist zich opblies tijdens lunchtijd. Deze aanslag werd geclaimd door IS.

Sinds Iraakse strijdkrachten het offensief startten om Mosul te heroveren op IS, heeft de terreurgroep de aanslagen buiten IS-gebied geïntensiveerd.