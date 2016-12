Merkel noemt islamitisch terrorisme grootste uitdaging voor Duitsland

Merkel pleit voor nieuwe wetten die de veiligheid verbeteren. Volgens haar staat Duitsland al een aantal jaar op de kaart als doelwit. "We doen er alles aan om de veiligheid en vrijheid van onze burgers te beschermen."

Ruim een week geleden reed een Tunesische asielzoeker met een vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) eiste de aanslag op.

'Op z'n kop'

Volgens Merkel hebben veel Duitsers na de brexit, de winst van Trump in de VS en de opgelopen spanningen tussen Rusland en Amerika, de indruk gekregen dat de wereld "op z'n kop staat". Ze verzoekt haar volk om niet de oplossing te zoeken in populisme.

In reactie op de aanslag in Berlijn wil Duitsland sneller uitgeprocedeerde asielzoekers het land uitzetten.

Populariteit

De populariteit van Merkel is de laatste tijd aanzienlijk gedaald. De toestroom van een recordaantal migranten in Duitsland heeft ervoor gezorgd dat de eurosceptische en rechtse partij Alternatief voor Duitsland (AfD) het goed doet in de peilingen. AfD pleit voor het sluiten van de grenzen en het verlaten van de EU.

Volgend jaar zijn er in Duitsland weer verkiezingen. Merkel wil gaan voor haar vierde termijn bij haar CDU-partij. Veiligheid is het speerpunt tijdens haar campagne.