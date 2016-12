Azc-baas die verdacht werd van verkrachting in Duitsland vrijgelaten

Een chat van de verdachte met de vrouw is opgedoken en daaruit blijkt dat zij instemde met de ''intieme liefdesrelatie'', aldus de rechtbank in Arnsberg.

De man leidde een noodopvang voor vluchtelingen in Duitsland. Een van de vluchtelingen daar was een 22-jarige vrouw uit Syrië. Die diende een aanklacht in. Ze zei dat ze zeker vier keer was verkracht, zwanger werd en een abortus onderging.

De advocaat van de man is boos. Het Whatsapp-gesprek stond op een computer die justitie in beslag had genomen, maar werd pas gevonden toen de advocaat erop wees. ''Dat mijn cliënt ruim zes maanden vast heeft gezeten is een catastrofe'', aldus de raadsman tegen Duitse media.