Vrouw maandenlang door Duits stel misbruikt als slaaf

Het stel zou een toen 23-jarige vrouw tussen augustus 2013 en februari 2014 hebben vastgehouden in hun woning in Ruppichteroth ten oosten van Bonn in Noordrijn-Westfalen.

De man en de vrouw, werkzaam geweest als paramedici, zouden de vrouw die in moeilijke omstandigheden verkeerde hebben aangeboden bij hen te komen wonen. Daarna hielden zij haar vast en misbruikten haar maandenlang.

Justitie heeft de zaak twee jaar in onderzoek gehad omdat er weinig bewijs was. Het geval doet denken aan de Duitse man en vrouw in de plaats Höxter die diverse vrouwen jarenlang vasthielden en mishandelden. Twee vrouwen overleefden dat niet.