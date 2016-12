Ook cockpitvoicerecorder Russisch toestel gevonden in Zwarte Zee

Het Russische ministerie van Defensie bevestigt dat ook de tweede zwarte doos van de zeebodem is gehaald, meldt het Russische persbureau TASS. Dinsdag werd de vluchtdatarecorder al geborgen.

Bij de ramp kwamen alle 92 inzittenden om het leven. Aan boord waren negen journalisten en leden van het Alexandrov Ensemble, het officiële koor van de Russische strijdkrachten.

De muzikanten en koorleden stonden gepland voor een nieuwjaarsoptreden op de Russische luchtmachtbasis in de Syrische havenstad Latakia.

Russische reddingswerkers hebben vijftien lichamen geborgen. Ook zijn er 239 lichaamsdelen gevonden.

Tupolev

Het vliegtuig, een Tupolev Tu-154, stortte kort na het opstijgen uit Sotsji in de Zwarte Zee. Op basis van een eerste analyse van de vluchtgegevens, hebben de Russische autoriteiten uitgesloten dat het toestel is neergehaald door terroristen.

Rusland heeft dinsdag besloten om alle Tu-154's aan de grond te houden tot bekend is waarom het toestel is neergestort. Het is onduidelijk of een technisch of menselijk falen tot de crash heeft geleid.