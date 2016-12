Zaak tegen columniste Ebru Umar in Turkije opnieuw uitgesteld

De rechtszaak is uitgesteld tot eind maart, meldt De Telegraaf woensdag. "Ik ben overgeleverd aan de willekeur van de Turken", zegt Umar tegen de krant. "Het is vervelend dat het duurt en duurt, maar dit belemmert me niet in mijn dagelijks bestaan."

Het draait in de zaak om een tweet die de Nederlandse in 2011 heeft verstuurd met de tekst 'Mohammed is een homo, succes gegarandeerd'. Umar ontkent dat het om de profeet gaat.

De columniste is niet aanwezig bij de zittingen in de rechtszaak. "Het speelt zich af in Turkije, ik ben in Nederland. Als ik daar was geweest, zou ik me waarschijnlijk anders gedragen en me zorgen maken."

In Turkije lopen ook twee andere rechtszaken tegen Umar, voor het beledigen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.