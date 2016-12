Erdogan beschuldigt coalitie VS van steunen Islamitische Staat

Dat de coalitie de militante Koerdische organisaties YPG en PYD voorziet van steun was al een openlijk bekend en ruim gedocumenteerd feit. De beschuldiging dat ook IS wordt geholpen is nieuw.

"Ze beschuligden ons ervan Daesh (IS) te steunen," zei Erdogan op een persconferentie in Ankara. "Nu geven ze zelf steun aan terroristische groepen, inclusief Daesh, YPG en PYD. Het is heel duidelijk. We hebben bevestigd bewijs, met foto's en video's."

Vergadering

Erdogan zei ook dat Saoedi-Arabië en Qatar zouden moeten deelnemen aan een vergadering tussen zijn land, Rusland en Iran over het Syrische vredesproces, die volgende maand wordt gehouden in Kazachstan. De twee landen hebben volgens Erdogan "goede wil laten zien en steun verleend" aan Syrië.

De VS zijn niet uitgenodigd voor de bijeenkomst in Kazachstan.

Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar zijn de voornaamste helpers van rebellengroepen die de Syrische president Bashar al-Assad uit het zadel willen werpen. Assad is weer een nauwe bondgenoot van Rusland en Iran.