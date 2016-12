Erdogan beschuldigt coalitie VS van steunen Islamitische Staat

Dat de coalitie de militante Koerdische organisaties YPG en PYD voorziet van steun was al een openlijk bekend en ruim gedocumenteerd feit. De beschuldiging dat ook IS wordt geholpen is nieuw.

"Ze beschuldigen ons ervan Daesh (IS) te steunen," zei Erdogan op een persconferentie in Ankara. "Nu geven ze zelf steun aan terroristische groepen, inclusief Daesh, YPG en PYD. Het is heel duidelijk. We hebben bevestigd bewijs, met foto's en video's."

Erdogan toonde de genoemde bewijzen niet en zei niet om welke landen in de coalitie het gaat.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschuldigingen "belachelijk" en zegt dat er geen basis voor ze bestaat.

Tijdens een bezoek aan Pakistan in november zei Erdogan al dat "het Westen" Islamitische Staat van wapens voorziet.

Vergadering

Erdogan zei ook dat Saoedi-Arabië en Qatar zouden moeten deelnemen aan een vergadering tussen zijn land, Rusland en Iran over het Syrische vredesproces, dat volgende maand wordt gehouden in Kazachstan. De twee landen hebben volgens Erdogan "goede wil laten zien en steun verleend" aan Syrië.

De VS zijn niet uitgenodigd voor de bijeenkomst in Kazachstan.

Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar zijn de voornaamste helpers van rebellengroepen die de Syrische president Bashar al-Assad uit het zadel willen werpen. Assad is weer een nauwe bondgenoot van Rusland en Iran.

Luchtdoelraketten

Rusland reageerde dinsdag woedend op het Amerikaanse besluit om de restricties op het bewapenen van de Syrische rebellen deels op te heffen. Volgens Moskou zet dat de deur open voor leveringen van luchtdoelraketwerpers, die een regelrechte bedreiging voor de Russische troepen in Syrië vormen.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de goedkeuring van de nieuwe Amerikaanse wet die de wapenleveranties goedkeurt een ''vijandige daad''.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende dinsdag dergelijke luchtdoelwapens, zogenoemde Manpads, aan de Syrische rebellen te leveren.

"Ons standpunt wat betreft Manpads is niet veranderd, we zouden zeer bezorgd zijn als dat soort wapens in Syrië opduiken", zei een woordvoerder.

Vredesplan

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft dinsdag in een telefonisch overleg met zijn Amerikaanse collega John Kerry een vredesplan voor Syrië besproken.

In het overleg herhaalde Lavrov ook de Russische bezorgdheid dat het bewapenen van de Syrische rebellen door de VS tot meer slachtoffers in Syrië kan leiden.

Stuwdam

Eerder op dinsdag maakten Syrische Koerden bekend dat zij oprukken naar een stuwdam in de rivier de Eufraat ten westen van Raqqa, het belangrijste IS-bolwerk in Syrië.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een overwegend Koerdische organisatie, zei dat hun troepen nog maar vijf kilometer van de dam zijn verwijderd. Die berichten worden bevestigd door het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

De 4,4 kilometer lange dam heet de Tabqa-dam en is in de jaren 1968-1973 met hulp van de Sovjet-Unie gebouwd. Het stuwmeer achter de dam is het grootste waterreservoir van het land.