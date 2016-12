Zeker 31 Pakistanen overleden na drinken zelfgestookte alcohol

Ook moesten minstens 45 mensen worden behandeld vanwege alcoholvergiftiging. De meeste mensen die ziek werden waren christen.

De maker en aanbieder van de giftige drank is een van de doden, zegt de politie. Hij had de drank thuis gemaakt en verkocht het in kunststof zakken.

Het komt regelmatig voor dat mensen in Pakistan overlijden door het drinken van giftige zelfgestookte alcohol. Vaak gebeurt dat rond religieuze feesten. In maart stierven veertig mensen, onder wie voornamelijk hindoes, na het drinken van zelfgemaakte alcohol in de aanloop naar het feest Holi.

Voor moslims is het in Pakistan illegaal om alcohol te drinken en religieuze minderheidsgroepen hebben vergunningen nodig om alcohol officieel te kunnen kopen.