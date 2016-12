De demonstranten komen uit Wukan, een vissersdorp in het zuiden van China. In dit dorp werden door de Chinese overheid in 2011 directe lokale verkiezingen toegestaan na protesten tegen opgelegde landverdelingen.

Het was sinds juni al onrustig in het dorp nadat een populaire lokale leider was opgepakt. Deze man werd in oktober veroordeeld voor corruptie. De aanklacht tegen de man was in Wukan omstreden.