Tyfoon Nina iets afgezwakt op de Filipijnen

De tyfoon is op weg naar hoofdstad Manilla. Nock-Ten kwam bij de stad Bato aan land en heeft vooral tot materiële schade geleid. Omgevallen bomen zorgen voor geblokkeerde wegen en een deel van het elektriciteitsnetwerk ligt plat.

De tyfoon bereikt maandag snelheden van 150 kilometer per uur.

In 38 provincies is een stormwaarschuwing uitgegaan. Zeker 300.000 mensen hebben de kerst in noodonderkomens moeten doorbrengen.

Meer dan honderdduizend mensen zijn op de vlucht geslagen of geëvacueerd. Een persoon is overleden door een omgevallen boom.

Storm Haiyan

De Filipijnen hebben slechte ervaringen met tyfoons. In 2013 kostte Haiyan meer dan zesduizend mensen het leven; meer dan 200.000 woningen werden verwoest. Dit was de sterkste storm die ooit over het land raasde.

December is sowieso een maand waarin tyfoons vaak toeslaan. Sinds 1948 werd het land zeker zeven maal getroffen door een tropische storm tijdens de kerstdagen.