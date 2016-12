Geen teken van overlevenden na crash Russisch militair vliegtuig

Het vliegtuig verdween even na opstijgen vanuit Sochi van de radar. Het Tupolev Tu-154-toestel, had 84 passagiers en 8 bemanningsleden aan boord. Het vliegtuig, dat toebehoort aan het Russische ministerie van Defensie, was onderweg naar de Syrische provincie Latakia.

Reddingswerkers hebben zeker vier lichamen gevonden en enkele reisdocumenten van mensen die aan boord zaten. Brokstukken van het vliegtuig zijn op ongeveer 1,5 kilometer afstand van de kust gevonden. De wrakstukken liggen op een diepte van 50 tot 70 meter.

Piloten

Het toestel verdween rond 5.20 uur (lokale tijd) van de radar na een manoeuvre boven de Zwarte Zee. Daarna kregen luchtverkeersleiders geen contact meer met de piloten.

Aan boord waren negen journalisten en leden van het Alexandrov Ensemble, het officiële koor van de Russische strijdkrachten. De muzikanten en koorleden stonden gepland voor een nieuwjaarsoptreden op de Russische luchtmachtbasis in Latakia, meldt een woordvoerder van het Russische ministerie van Noodsituaties.

Storing

Het lijkt er volgens persbureau RIA op dat het toestel is gecrasht door een technische storing. Persbureau Interfax meldt dat er geen noodsignaal is verstuurd. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov is het nog te vroeg om te zeggen wat de oorzaak is van de crash.