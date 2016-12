Frans-Zwitserse hulpverlener ontvoerd in Mali

Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de ontvoering en wat de motieven zijn. Mali is dit jaar geteisterd door aanvallen van oplevende islamitische groeperingen zoals al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM). Vooral in het noorden van Mali, waar ook de stad Gao ligt.

Een lokaal radiostation in Gao meldde dat het gaat om een medewerkster van Aide Gao, een kleine non-profitorganisatie die ondervoede kinderen helpt. De vrouw is meegenomen door een groep mannen in een jeep.

De regering van Mali tekende afgelopen jaar een vredesverklaring met religieuze gewapende groeperingen maar islamitische militanten loyaal aan zowel al-Qaeda als Islamitische Staat (IS) vochten door. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor vele aanslagen op westerse doelen in de afgelopen maanden.