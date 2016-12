Duitse politie vindt moeder van in prullenbak gevonden dode baby

Het lijk van het meisje werd in oktober ontdekt in een zak met kleren in een prullenbak bij een bushalte in het plaatsje Sülfeld in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. De tas was door een passant van straat opgeraapt en in de bak gedaan.

Na de vondst kwam een grote zoekactie naar de moeder op gang die lang vruchteloos bleef. Door DNA-sporen werd zij uiteindelijk gevonden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het kindje levend ter wereld kwam. Wat er daarna met de baby is gebeurd, is niet duidelijk. De moeder wordt verdacht van doodslag en zit vast.