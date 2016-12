Onvoldoende steun in Veiligheidsraad voor wapenembargo Zuid-Soedan

VN-functionarissen hadden gewaarschuwd voor een mogelijke nieuwe genocide in het jongste land ter wereld. Toch kwamen de leden van de Veiligheidsraad niet tot de benodigde negen stemmen. In totaal steunden zeven landen de resolutie; acht landen onthielden zich van stemming.

Het hoofd van de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties die het land bezocht, Yasmin Sooka, waarschuwde onlangs dat de situatie in het Afrikaanse land doet denken aan de volkerenmoord in Rwanda van 1994. In delen van Zuid-Soedan zou onder meer sprake zijn van moordpartijen op grote schaal.

Het land werd in 2011 na tientallen jaren van strijd, onafhankelijk van Soedan. Het land telt meer dan zestig stammen of bevolkingsgroepen. De twee grootste, de Dinka en de Nuer, zijn eind 2013 in een bloedige strijd verwikkeld geraakt.