Libië bevestigt kaping vliegtuig dat is geland op Malta

Volg hier de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Het gaat om een Airbus A320 van Afriqiyah Airways met 118 passagiers. De Maltese Premier Josef Muscat zegt dat er 82 mannen, 28 vrouwen en één kind aan boord.

Het zou gaan om een binnenlandse vlucht die van de kaper of kapers moest uitwijken naar Malta.

Volgens Maltese media is er onduidelijkheid over het aantal kapers. Het dreigement is dat het toestel wordt opgeblazen. als de eisen niet worden ingewilligd. Wat deze inhouden is nog onduidelijk.

Een gijzelnemer zou volgens The Times of Malta een handgranaat bij zich hebben.

De Maltese Premier Josef Muscat heeft via Twitter laten weten dat hij geïnformeerd is over de situatie en dat er een veiligheidsoperatie gaande is. De president van Malta, Marie-Louise Coleiro, roept de inwoners op om rustig te blijven.

Alle vluchten van en naar Malta zijn voor onbepaalde tijd opgeschort.

Kaddafi

De kaper of kapers zouden aanhangers van de voormalige Libische leider Kaddafi zijn. Er is momenteel in Libië een hevige machtsstrijd gaande.

Het vliegtuig zou van Sabha in het zuidwesten van Libië naar hoofdstad Tripoli vliegen. Het eiland Malta ligt zo'n 500 kilometer voor de Libische kust.

Laatste kaping

De laatste maal dat er boven Malta een vliegtuig werd gekaapt, was in november 1985. Toen werd een Boeing 737 van EgyptAir gedwongen te landen op het eiland.

De kaping duurde een etmaal en eindigde in een bloedbad. Egyptische commando's bestormden het toestel; bij de schietpartij die volgde kwamen 62 mensen om het leven. Slechts een van de drie kapers overleefde de bestorming.