Poetin wil Rusland niet betrekken bij nieuwe wapenwedloop

"We gaan geen geld investeren dat we niet hebben", zegt Poetin in zijn jaarlijkse persconferentie vrijdag in Moskou. Hij benadrukte dat Rusland wel militaire systemen aan het verbeteren is, waaronder "capaciteiten voor het doorbreken van raketschilden".

Toekomstig Amerikaanse president Donald Trump van de Verenigde Staten liet donderdag op Twitter weten dat hij "de nucleaire capaciteiten" van de VS wil uitbreiden. "Dat zei hij ook al tijdens zijn campagne. Dit is niets nieuws", zegt Poetin.

Volgens de Russische president is de huidige situatie bovenal het gevolg van het terugtrekken van de VS uit het ABM-verdrag voor het verkleinen van kernwapenarsenalen in 2002. "Als iemand een wapenwedloop stimuleert, dan zijn wij het in ieder geval niet."

Reactie

Volgens Poetin reageert Rusland enkel op de ontwikkelingen. "Als een partij zich terugtrekt en onder een eigen 'atoomparaplu' gaat opereren, dan gaat de andere partij eenzelfde paraplu openzet."

Daarbij benadrukt de president dat Rusland zich houdt aan alle internationale afspraken die er zijn gemaakt, over bijvoorbeeld het aantal kernkoppen. Ook worden inspecties door de VS toegestaan.

Raketschilden

Poetin zei capaciteiten te verbeteren om raketschilden te doorbreken. "We weten dat ze daarom hun defensieve systemen willen verbeteren. Daarom zijn er wapens in Europa neergezet. Dat is op dit moment bezig. Ik hoop dat jullie je daarvan bewust zijn", zei Poetin over het stationeren van raketten in onder meer Nederland door de VS.

Het ontwikkelen van de wapens is vermoedelijk een reactie op plannen van de Verenigde Staten om in Europa een raketschild op te werpen. Dat is volgens de VS bedoeld tegen dreiging uit Iran, maar Rusland ziet het als een bedreiging.

Poetin erkende dat de Verenigde Staten het machtigste leger ter wereld heeft. Maar Rusland "is sterker dan welke mogelijke agressor." Poetin zei dat de Russische strijdkrachten in 2021 voor 70 procent gemoderniseerd zullen zijn.

Verenigde Staten

Poetin reageerde ook op beschuldigingen uit de VS van Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in de VS. "Rusland wordt gebruikt als zondebok", reageerde Poetin.

"Er zijn systematische problemen in de Verenigde Staten. De nederlaag is een vernedering voor de Democraten." Volgens de president hebben de media en de elite in de VS zelf het volk verdeeld.

Oekraïne

Ook sprak Poetin de hoop uit dat de relatie van Rusland met Oekraïne "vroeg of laat" zal normaliseren en liet hij weten dat de moord op de Russische ambassadeur Andrey Karlov de relatie met Turkije niet zal beschadigen.

De president was te spreken over de situatie in Aleppo. "Ik wil niet opscheppen, maar zonder Rusland was het onmogelijk geweest. We hebben een kritieke rol gespeeld in de bevrijding van Aleppo."

"Gevechten zijn gestopt. 100.000 mensen zijn uit Aleppo geëvacueerd en duizenden anderen uit dorpen in de buurt. We hebben het hier over de grootste humanitaire operatie tot nu toe."

Rusland zal komend jaar gesprekken voeren met Iran en Turkije voor een nationale wapenstilstand in Syrië.