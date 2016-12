Politie Australië verijdelt mogelijke aanslag in Melbourne tijdens Kerst

Volgens de lokale politie zouden de vijf geïnspireerd zijn door terreurorganisatie Islamitische Staat, schrijft persbureau AP.

De verdachten waren van plan om een aanval uit te voeren bij het Flinders Street treinstation, het Federation Square en in de St. Paul's Cathedral.

Autoriteiten hielden de mannen al langere tijd in de gaten. Mogelijk wilden zij de aanvallen uitvoeren met bommen en andere wapens, aldus de politie.

De Australische premier Malcolm Turnbull zei dat de verdachten een "islamitisch terroristisch" motief hadden. Ook sprak hij van één van de meest substantiële terreurplannen die de afgelopen jaren zijn verijdeld in zijn land.

Libanon

De vijf mannen zijn tussen de 21 en 26 jaar oud. Vier van hen zijn geboren in Australië en hebben een Libanese achtergrond. De vijfde man is geboren in Egypte en heeft zowel de Egyptische als de Australische nationaliteit.

In eerste instantie werden zeven mensen aangehouden, maar twee van hen zijn weer vrijgelaten. Het gaat om een 26-jarige man en een 20-jarige vrouw.

Geïmproviseerd

Bij invallen door de politie werden onderdelen voor een 'geïmproviseerd explosief' aangetroffen. In potentie had een flink aantal mensen gedood of gewond kunnen raken volgens de politie.

Ongeveer vierhonderd agenten waren betrokken bij de invallen. Tijdens Kerst zal er extra politie op straat te zien zijn in Melbourne om mensen een veilig gevoel te geven.