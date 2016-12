Turkse soldaten omgekomen bij operatie in Syrische stad Al-Bab

Dat meldt Al-Jazeera donderdag op basis van het Turkse leger. 33 soldaten raakten bij de gevechten gewond.

Het gaat om een van de meest dodelijke gevechten die in het noorden van Syrië zijn gestart om IS en Koerdische milities weg te houden bij de Turkse grens. In totaal werden 67 IS-doelwitten gebombardeerd, 138 leden van de terreurorganisatie kwamen hierbij om het leven.

Eerder al werd duidelijk dat de Syrische rebellen, die IS in Al-Bab al weken onder vuur hebben, een strategisch punt in de stad nabij het ziekenhuis onder controle hadden.

Het Turkse leger zegt dat de gevechten in de buurt van het ziekenhuis bij Al-Bab nog altijd doorgaan. "Als dit gebied wordt heroverd, neemt de dominantie van IS in Al-Bab flink af".