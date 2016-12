Lichaam bij Frans kasteel van Nederlander gevonden

In de buurt van de stoffelijke resten is een jachtgeweer gevonden. De politie was in en rond het kasteel op zoek naar een Nederlander die zijn eigen kasteel in Saint-Pierreville in de Ardèche in brand zou hebben gestoken.

De brandweer kwam woensdag naar het kasteel om de brand te blussen die was uitgebroken. Daar werd op de brandweerlieden geschoten, vermoedelijk door de Nederlander. Twee brandweerlieden werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlander was volgens Franse media volledig in de war.

De Nederlander, een man van begin zestig, is vorig jaar tot veertien maanden celstraf veroordeeld voor het schieten op de auto van zijn ex-vriendin. Tegen die straf is hij in beroep gegaan. In 2014 kreeg hij een voorwaardelijke celstraf voor het verbouwen van zijn kasteel tot hotel, zonder aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen.