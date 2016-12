Boeing belooft Trump goedkopere Air Force One

Trump had een gesprek met Dennis Muilenberg van Boeing en met de Marillyn Hewson van Lockheed Martin Corp. Hij stelde kosten van de nieuwe 747 Air Force One en van de F-35 gevechtsvliegtuigen aan de orde.

Trump zei begin deze maand dat de bestelling van een nieuw dienstvliegtuig moest worden geschrapt. "Boeing bouwt een hagelnieuwe 747 Air Force One, maar de kosten zijn volledig uit de hand gelopen, meer dan 4 miljard dollar! Schrap die order", liet Trump begin december zijn ongenoegen blijken.

"We gaan het voor elkaar krijgen voor minder dan dat (4 miljard) en we verbinden ons aan de afspraak dat voor elkaar te krijgen", beloofde Muilenberg Trump. Hewson sprak over een productief gesprek, maar gaf geen commentaar op Trumps uitspraken.

Het huidige toestel is volgend jaar dertig jaar in gebruik en moet dan volgens de planning worden vervangen. De planning is dat de nieuwe Air Force One - en een identiek reservetoestel - in 2024 in gebruik worden genomen.