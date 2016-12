'Nederlander steekt kasteel Frankrijk in brand en beschiet brandweer'

Volgens de lokale nieuwssite Le Dauphine is de brandweer nog steeds bezig om het vuur te bestrijden. Omstreeks 6.00 uur woensdagochtend kreeg de brandweer een melding van een brand in het kasteel.

Zo'n veertig brandweerlieden die probeerden het vuur te bestrijden, werden beschoten met een jachtgeweer geladen met grove hagel. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze raakten lichtgewond door rondvliegende glasscherven.

Politieagenten zetten daarop de weg naar het kasteel af. De Nederlandse eigenaar zou zich in zijn kasteel hebben verschanst, maar het is niet duidelijk of hij daar nog steeds is. De politie vermoedt dat hij het vuur heeft aangestoken. Onderhandelaars zijn namens de politie aanwezig voor het geval er contact met hem wordt gemaakt.

Volgens Le Figaro stond het dak van het kasteel, met een oppervlakte van 500 vierkante meter, in brand en is het volledig ingestort. Ook de rest van het gebouw is grotendeels door de brand verwoest.

Gevangenisstraf

De man hangt een gevangenisstraf van veertien maanden boven het hoofd, omdat hij in juli 2015 de auto van zijn ex-vriendin in brand stak. Ook werd hij veroordeeld voor verboden wapenbezit. De straf werd dinsdag door het gerechtshof in Nîmes bevestigd.

De Nederlander zou al langer overhoop liggen met de Franse justitie, omdat hij zijn kasteel illegaal ombouwde tot hotel. Eerder zat hij hiervoor acht dagen vast. De man zou het kasteel al veertien jaar in zijn bezit hebben.

Nieuwssite France Bleu meldde in 2014 dat het kasteel door de Franse inspectie werd ontruimd, omdat de eigenaar geen vergunning had om het gebouw als camping en gastenverblijf uit te baten. Bovendien werkten er alleen Nederlanders die niet waren geregistreerd bij de Franse belastingdienst. Tientallen Nederlandse toeristen moesten destijds het verblijf verlaten.