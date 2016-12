Vijf doden bij ongeluk met vrachtvliegtuig in Colombia

De Boeing 727 van de Colombiaanse maatschappij Aerosucre stortte drie minuten na het opstijgen neer, melden verschillende media. Colombiaanse luchtvaartautoriteiten hebben het ongeluk bevestigd.

Op amateurbeelden is te zien dat het vliegtuig na het verlaten van de startbaan amper van de grond komt. Daarna kantelt het toestel en stort het neer.

Het ongeluk vond plaats bij het vliegveld German Olano in Puerto Carreno in het oosten van Colombia. Het toestel was op weg naar de Colombiaanse hoofdstad Bogota.

Het is het tweede vliegtuigongeluk in Colombia in korte tijd. Drie weken geleden stortte een vliegtuig van de Boliviaanse chartermaatschappij Lamia neer in Colombia met daarin onder andere het Braziliaanse voetbalteam Chapecoense.