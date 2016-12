Rusland, Turkije en Iran gaan nauwer samenwerken in Syrië

De drie landen zijn bereid mee te werken aan een vredesakkoord tussen de Syrische regering en de oppositie.

Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dinsdag in Moskou na gesprekken met zijn Turkse collega Mevlüt Cavusoglu en Iraanse collega Mohammad Javad Zarifs. Volgens Lavrov heeft een aftreden van de Syrische president Assad geen prioriteit.

Ook de Russische minister van Defensie Sergej Sjoigoe kwam dinsdag samen met zijn collega's uit Turkije en Iran. Over de moord op ambassadeur Andrej Karlov zei Sjoigoe: ''We begrijpen dat dergelijke handelingen ingaan tegen onze strijd tegen het internationale terrorisme. Maar ik zeg gelijk dat we deze strijd niet zullen opgeven.''

Agent

De diplomaat werd maandag doodgeschoten door een Turkse politieagent in burger tijdens de opening van een tentoonstelling in de Turkse hoofdstad. De agent zou tegen de Russische militaire interventie in Syrië zijn geweest.

Dinsdag werd het lichaam van de ambassadeur na een ceremoniële bijeenkomst op de luchthaven van Ankara overgevlogen naar Rusland. Op de luchthaven van Moskou stonden Lavrov en Cavusoglu de speciale vlucht op te wachten.

De Russische president Vladimir Poetin heeft na de aanslagen in Ankara en Berlijn opdracht gegeven de beveiliging van diplomatieke missies in Rusland en de Russische missies in het buitenland op te voeren.