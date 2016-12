Nog vier ambtenaren aangeklaagd in waterschandaal Flint

Procureur-generaal Bill Schuette van de staat Michigan maakte de uitbreiding van het aantal verdachten dinsdag bekend, volgens de BBC.

Een voormalig crisismanager en een financieel directeur van de plaats Flint worden verdacht van samenzwering, handelen onder valse voorwendselen, wangedrag en plichtsverzuim.

Twee voormalig medewerkers van de openbare werken-afdeling van de gemeente worden van samenzwering en handelen onder valse voorwendselen verdacht.

De vier verdachten hangt twintig jaar cel boven het hoofd.

Verdachten

In april werden al zes ambtenaren van de staat en de stad Flint aangeklaagd, in juli kwamen daar nog zes bij. In totaal worden er nu dertien mensen verdacht in de zaak.

De problemen in Flint begonnen nadat de stad in 2014 was overgestapt op andere waterbronnen om geld te besparen. Het water kwam uit oudere leidingen en was zouter. Bewoners begonnen te klagen over de smaak, geur en kleur van het drinkwater. Later bleek dat er lood terecht was gekomen.

De overheid had volgens het OM moeten ingrijpen toen duidelijk werd dat er levensgevaarlijke hoeveelheden lood in het drinkwater zaten. In plaats daarvan stelde gouverneur Rick Snyder dat de problemen meevielen.