Doden bij gevechten in hoofdstad Congo

Betogers werden volgens Human Right Watch doodgeschoten door de politie.

Het is onrustig in het land omdat president Joseph Kabila weigert de macht over te dragen, hoewel zijn mandaat er officieel op zit. Hij heeft de verkiezingen anderhalf jaar uitgesteld omdat het land volgens Kabila logistiek niet klaar is voor verkiezingen.

Maandag trad de politie al hard op tegen betogers in Kinshasa. Kabila heeft een demonstratieverbod afgekondigd, maar veel inwoners van de hoofdstad gaan toch de straat op. Veel jonge activisten zeggen geïnspireerd te zijn door de gebeurtenissen in Burkina Faso, waar president Blaise Compaore na massaprotesten het veld ruimde in 2014.

Ook in Lubumbashi schoten de politie en leden van Kabila's Republikeinse Garde met scherp om demonstraties te verhinderen. Er viel zeker één dode, zei een plaatselijke mensenrechtenactivist. Volgens de burgemeester grepen de veiligheidstroepen in om plunderingen tegen te gaan.

De autoriteiten hebben de meeste sociale media geblokkeerd.

Onafhankelijk

Sinds Congo onafhankelijk werd in 1960 is het er politiek gezien nog nooit rustig geweest. Diverse legerleiders heersten over het land nadat voormalig overheerser België zich had teruggetrokken.

Tussen 1996 en 2003 kwamen miljoenen mensen om tijdens een lange en bloedige burgeroorlog. In 2003 greep Kabila de macht, de zoon van de voormalige president Laurent Kabila die in 2001 door een staatsgreep om het leven kwam.

In september kwamen tientallen betogers om door het harde optreden van de politie.