President Panama verleent Nederlandse journalist gratie

De autoriteiten in Panama hebben een lijst gepubliceerd met daarop de namen van gedetineerden die worden vrijgelaten. Ornstein komt vrijdag vrij als hij geen bezwaar maakt, maakt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken zegt opgelucht en blij te zijn. "Het is fantastisch als hij weer op vrije voeten komt en kerst kan vieren met zijn familie." Nederland heeft zich op ambtelijk en politiek niveau ingezet voor de journalist.

Aanhouding

Ornstein werd op 15 november bij aankomst in Panama opgepakt. Hij was eerder uit Nederland vertrokken. De reden voor zijn aanhouding waren artikelen die hij op zijn weblog Bananama Republic publiceerde over dubieuze zaken van de Canadese zakenman Monte Friesner in Panama.

Friesner had een aanklacht ingediend vanwege laster en smaad. Ornstein werd opgepakt en kreeg twintig maanden cel. Later werd die straf verhoogd naar drie jaar en vier maanden. Hij werd daar mondeling over op de hoogte gebracht.