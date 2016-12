Taliban toont video van in gevangenschap geboren Amerikaanse kinderen

De Canadese Joshua Boyle en de Amerikaanse Caitlan Coleman worden vastgehouden door het Haqqani-netwerk, dat nauwe banden onderhoudt met de Taliban. Coleman was zwanger toen het stel in 2012 in Afghanistan tijdens een vakantie werd gekidnapt.

In die video smeekt Coleman voor een einde van hun "nachtmerrie" en uit kritiek op zowel de Amerikaanse als de Canadese overheid en op hun ontvoerders.

"We snappen dat beide kanten ons haten en het prima vinden om ons in deze situatie te laten. We kunnen alleen bidden dat iemand de wreedheden die ons worden aangedaan erkent", aldus Coleman in de video.

De twee jongens en hun ouders zagen er in de video gezond uit, aldus persbureau Reuters. Haqqani eist de vrijlating van drie van hun leden. "Ze willen geld, macht en hun vrienden terug. Alleen dan kan voortgang geboekt worden", aldus Coleman in de video.

De Canadese overheid roept op tot de onmiddellijke onvoorwaardelijke vrijlating van het stel. De Amerikaanse overheid heeft nog niet gereageerd.