Britse minister noemt uitspraken EU over voortgang Brexit-gesprekken 'flauw'

Volgens Michel Barnier, die namens de EU optreedt als onderhandelaar tijdens de Brexit-gesprekken, is er eigenlijk alleen over de grenssituatie van het Britse Noord-Ierland en de republiek Ierland succesvol onderhandeld.

De Britten stelden op hun beurt dat er juist wel op grote schaal voortgang wordt geboekt in de gesprekken. In een interview met de BBC herhaalde Davis deze boodschap zondag nogmaals. "Ik vind het flauw, want er zijn overduidelijk zaken die we hebben bereikt", zo reageerde hij op de conclusies van de EU.

Zowel in het interview met de BBC als na de afloop van de onderhandelingen gaf Davis echter geen voorbeelden van onderwerpen waarop vooruitgang geboekt is. Wel kondigde hij aan binnenkort een document te publiceren waaruit de verschillen tussen de twee partijen moeten blijken.

Tijdsdruk

Volgens EU-onderhandelaar Barnier is het in dit tempo de vraag of er om middernacht 29 maart 2019, het moment van het feitelijke afscheid, een akkoord ligt. Hij gaf toe ongeduldig te zijn en stelt voor de onderhandelingen te intensiveren.Davis stelt zondag echter dat hij zich niet onder tijdsdruk laat plaatsen.

Ook herhaalde hij de bereidheid van het Verenigd Koninkrijk om nog enige tijd mee te betalen aan langetermijnverplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de EU, maar hij voegde hier aan toe dat het niet om grote bedragen zal gaan.