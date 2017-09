Partijen die onderhandelen over Brexit botsen over voortgang gesprekken

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei donderdag na afloop van de derde onderhandelingsronde in Brussel dat de gesprekken nauwelijks verder komen. Hij stelde dat eigenlijk alleen over de situatie rond de grens tussen het Britse Noord-Ierland en de republiek Ierland succesvolle stappen worden gezet.

Volgens de Fransman is het in dit tempo de vraag of er om middernacht 29 maart 2019, het moment van het feitelijke afscheid, een akkoord ligt. Hij gaf toe ongeduldig te zijn en stelt voor de onderhandelingen te intensiveren.

De Britse onderhandelaar en Brexit-minister, David Davis, ziet in tegenstelling tot zijn collega wel dat er stappen gemaakt worden met de gesprekken. Davis kondigde aan binnenkort een document te publiceren waaruit de verschillen tussen de twee partijen moeten blijken.

Ook zei Davis dat het VK een analyse heeft gepresenteerd over de eindafrekening. "Die moet in lijn zijn met de wet maar ook in de geest van de toekomstige relatie tussen het VK en de EU."

Voorwaarden

EU-onderhandelaar Barnier mag van EU-leiders pas gaan praten over die toekomstige relatie als er 'voldoende' voortgang is geboekt op de drie belangrijkste punten: de rechten van de burger na de Brexit, de eindnota van de scheiding en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, de enige landgrens van het VK met een EU-lidstaat.

Eind oktober doet Barnier verslag van de stand van zaken op een EU-top in Brussel en beoordelen de EU-leiders of de tijd rijp is voor het gesprek over het 'nieuwe partnerschap'.