Britse premier May wil einde aan vrij verkeer van personen in maart 2019

Dat laat een woordvoerder van May maandag weten. De deadline van de onderhandelingstijd is dan verstreken.

Minister van Financiën Philip Hammond pleitte vrijdag nog voor een transitieperiode om zo eventuele economische gevolgen te beperken. Volgens May komt deze periode er dus niet.

Minister van Internationale Handel Liam Fox zegt dat deze transitieperiode niet zou voldoen aan een echte Brexit, zoals in het referendum werd gepresenteerd.

Volgens de woordvoerder van May worden andere details van het immigratiebeleid na de Brexit in de komende tijd bekendgemaakt. "Maar het is fout om nu te speculeren hoe dit eruit gaat zien of om te suggereren dat vrij verkeer van personen doorgaat zoals het nu is", aldus de woordvoerder refererend naar Hammond.

Sinds May in juni de meerderheid in het parlement verloor, bespreken ministers verschillende strategieën over de Brexit steeds meer in het openbaar.