Achtergrond: Wat gaan in Londen gevestigde bedrijven doen na de Brexit?

Bank na bank maakt bekend mogelijk personeel te willen verhuizen naar een andere Europese stad. Dinsdag blijkt dan wel Deutsche Bank een nieuw hoofdkantoor wil betrekken in Londen. Maar de bank verwacht ondertussen ook dat bij een 'harde' Brexit bijna de helft van zijn personeel in het Verenigd Koninkrijk het land moet verlaten.

En een dag eerder zei de Britse bank HSBC te verwachten dat de verhuizing van banen en activiteiten naar Frankrijk een flinke kostenpost gaat worden. Ook meldden ingewijden maandag dat de Japanse grote bank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) een oogje op Amsterdam als vestigingplaats heeft laten vallen.

Alternatieven

Vooral Frankfurt, Parijs, Dublin en Luxemburg presenteren zich volop als alternatieve vestigingsplaats voor bedrijven en instanties na de Britse uittreding. Bij de banken voert de Duitse stad - waar ook het hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank gevestigd is - het klassement aan, terwijl Dublin het meest in trek lijkt bij andere bedrijven in de financiële sector.

Veel Britse bedrijven hebben zich nog niet voorbereid: 71 procent had medio juli 2017 nog geen enkel plan gemaakt, bleek uit een onderzoek onder vijfhonderd marktleiders door het Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Een derde omschreef vrijhandel tussen het VK en de EU als "essentieel voor groei" en een op de vijf zei afhankelijk te zijn van geschoolde arbeidskrachten uit de Europese Unie.

Banen

De onafhankelijke Brusselse denktank Bruegel schat dat particulieren, bedrijven en instanties na de Brexit zo'n 1,8 biljoen euro aan activa uit het Verenigd Koninkrijk zullen verplaatsen. Londen raakt daardoor mogelijk tienduizend bancaire functies en twintigduizend functies in de financiële dienstverlening kwijt.

Dat kan zeer pijnlijk uitpakken voor de Britten: financiële en aanverwante dienstverlening brengt jaarlijks zo'n 214 miljard euro op en vertegenwoordigt 12 procent van de Britse economie.

Adviesbureau Oliver Wyman verwacht dat de Brexit de bankensector grofweg 30 tot 50 miljard dollar zal kosten. Dit bureau gaat ervan uit dat zo'n 35.000 bankmedewerkers, beurshandelaren en andere medewerkers hun baan zullen verliezen.

Deutsche Bank

Deutsche Bank is het grootste bedrijf dat mogelijk vertrekt. De Duitse bank stelde eind april 2017 ervan uit te gaan dat bijna de helft van het personeel in het VK, zo'n vierduizend werknemers, gedwongen het land moeten verlaten als de Britten hun toegang tot de Europese interne markt verliezen. Topman John Cryan vertelde in een videoboodschap aan het personeel zich voor te bereiden op een zogeheten harde Brexit.

Toch blijft de bank wel met een hoofdkantoor in Londen aanwezig. Deutsche Bank heeft in augustus 2017 een huurcontract met een looptijd van 25 jaar getekend voor een nieuw hoofdkantoor in The City. Wel wil het bedrijf de activiteiten in Londen onder één dak samenbrengen.

De banken Citigroup, Standard Chartered en Nomura Holdings hebben al aangekondigd hun EU-hoofdkwartier van Londen te verplaatsen naar Frankfurt. Zo hopen de bedrijven hun toegang tot de Europese markt veilig te stellen.

Goldman Sachs

Volgens bronnen binnen Goldman Sachs en Morgan Stanley overwegen deze banken een vergelijkbare stap, schrijft Bloomberg. HSBC heeft als grootste niet-Franse bank gekozen voor Parijs. De Britse bank verwacht 200 miljoen tot 300 miljoen dollar te moeten uitgeven om banen en onderdelen van de bank te verhuizen naar Frankrijk.

Ralph Hamers van ING zei begin 2016 dat de Nederlandse bank Londen zal verlaten als "enkele megabanken" dat ook doen. Bank of America heeft aangekondigd het Europese hoofdkwartier naar Dublin te verplaatsen.

Amsterdam

Obligatiehandelsplatforms MarketAxess kiest wel voor Amsterdam als basis voor Europa. De centrale ligging in Europa en de opstelling van Nederlandse toezichthouders ten opzichte van handelsplatforms gaven naar verluidt Ook enkele andere handelaren en platforms zitten in Nederland.

Ook de Japanse bank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) kiest voor Amsterdam. In eerste instantie maken een kleine honderd werknemers de overstap, maar dat zouden er later meer kunnen worden. Andere Japanse bedrijven zoals Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial, Nomura en Daiwa Securities kiezen juist voor Frankfurt als nieuwe basis.

EY

Accountantsbureau EY maakte begin juli 2017 bekend dat 59 van de 222 grootste financiële dienstverleners in het Verenigd Koninkrijk publiekelijk hebben gesproken over het verplaatsen van banen naar EU-landen vanwege de Brexit. Negentien van deze bedrijven beschouwen Dublin als de beste bestemming. De Britse bank Barclays is in gesprek met de Ierse regering om zijn huidige activiteiten in de Ierse hoofdstad uit te breiden.

Ook veel andere bedrijven denken over het verplaatsen van (een deel van) hun activiteiten. Eind februari 2017 bleek uit een onderzoek door KPMG dat een op de drie in het VK gevestigde bedrijven in de industriële productie een verhuizing overweegt. India en China zijn voor die sector de meest populaire bestemmingen. Maar ook de VS, Tsjechië, België, Duitsland en Nederland worden gezien als aantrekkelijke vestigingsplaatsen.

Begin juli 2017 bevestigde demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken dat tot dan toe dertien Britse, Amerikaanse en Aziatische ondernemingen vanuit het VK overstappen naar Nederland. Veel bedrijven zien de Nederlandse wettelijke beperkingen op lonen en bonussen wel als een nadeel.