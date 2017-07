'Europese eisen voor Brexit-deal lijken op afpersing'

De rekening voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU kan volgens schattingen in de tientallen miljarden euro's lopen. Dat is mede ter dekking van toekomstige verplichtingen die het Verenigd Koninkrijk tijdens het EU-lidmaatschap heeft aangegaan. Brussel wil dat Londen die verplichtingen gewoon nog nakomt.

Op de vraag van een parlementariër of de EU moet worden gezegd dat ze ''kunnen fluiten naar hun centen'', zei Johnson: ''Ik denk dat de bedragen die ik heb gezien buitensporig zijn en dat 'fluiten naar hun centen' in dit geval een volledig gepaste uitdrukking is.''

Johnson zei ook dat de regering geen plannen heeft gemaakt voor het geval een overeenkomst met de EU mislukt. Premier Theresa May zei eerder dat ze van de EU kan weggaan ook zonder een brexit-overeenkomst, als ze vindt dat het aanbod slechter is dan wanneer er geen deal is. Maar Johnson noemde dit scenario onwaarschijnlijk omdat het in het belang van beide partijen is tot een deal te komen.