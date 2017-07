'Dertien bedrijven sinds Brexit-besluit naar Nederland gekomen'

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken bevestigt zaterdag in de Volkskrant de komst van Britse, Amerikaanse en Aziatische ondernemingen in de financiële sector, ICT en energie.

Samen zijn de bedrijven goed voor 730 banen. ''Voortdurend melden in Nederland geïnteresseerde buitenlandse bedrijven zich bij ons'', zegt Kamp tegen de krant. ''We schrijven hier op het ministerie het ene na het andere bidbook om die bedrijven te laten zien wat de kracht van Nederland is.''

In tegenstelling tot andere EU-landen heeft Nederland wel één belangrijke beperking voor de financiële instellingen die hun Europese hoofdkantoor op het vasteland willen vestigen: het bonusplafond van 20 procent. Het is een "reëel probleem", zegt de demissionair minister. In de rest van de Unie is een bonus tot 100 procent van het jaarsalaris toegestaan.

Export

In het interview met de Vollkskrant (euro) stelt Kamp dat er voor Nederland veel op het spel staat tijdens de onderhandelingen over de Brexit. "Bijna 10 procent van onze export gaat naar het Verenigd Koninkrijk en we hebben daar bovendien enorm geïnvesteerd: 450 miljard euro.''

Kamp is daarom niet "enthousiast" over de Brexit: "Het levert ons kansen op, maar ik had al die kansen liever niet gehad.'' Dat is ook de reden waarom Nederland niet actief gaat lobbyen om de bedrijven hierheen te krijgen.

Kamp hoopt dat de onderhandelingen met het land voorspoedig voorlopen en dat de handel met de Britten zo gemakkelijk mogelijk blijft. "Maar andere EU-landen hebben heel andere belangen.''